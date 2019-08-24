رشيدة طليب: ترامب يهاجمنا لأنه "يخافنا"

وطن: قالت النائبة الديمقراطية فلسطينية الأصل في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، إن الرئيس دونالد ترامب، دأب على مهاجمة نائبات من عرقيات مختلفة مؤخرا بسبب "خوفه منهن".

وأضافت طليب، في مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية: "بات الأمر واضحا بالنسبة لي، خاصة الأسبوع الماضي، إنه (ترامب) يخافنا".

وتابعت: "إنه يخاف النساء ذوات الأعراق المختلفة، لأننا لا نخافه ولا نخاف أن نتحدث عن وجود رجل مدافع عن العرق الأبيض في البيت الأبيض، يحمل أجندة للكراهية".

وأردفت: "إنه يستهدفنا في محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة أن أعدادا من الأشخاص يعيشون في فقر أكثر من أي وقت مضى، ولأنه فشل بصفته رئيسا".

واعتبرت النائبة المسلمة أنها وزميلاتها الثلاث اللواتي تعرضن لهجوم ترامب مؤخرا، "الوجه الجديد للحزب الديمقراطي".

والأسبوع الماضي، هاجم الرئيس الأمريكي، طليب، ووصفها بأنها "معادية للسامية".

وجاء تعليق ترامب عقب مؤتمر صحفي عقدته طليب مؤخرا، انتقدت فيه إسرائيل بسبب قرار تل أبيب منعها الأسبوع الماضي من دخولها في طريقها إلى الضفة الغربية.