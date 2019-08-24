الزهار يدعو لاستمرار المقاومة بالضفة وتطوير أدواتها في غزة

وطن: اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن "عمليات المقاومة في الضفة الغربية، تؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني، ولا وجود للمستوطنين على أرضنا".

ونقلت صحيفة "فلسطين" عن الزهار قوله إنه "لا مستقبل للاحتلال والمستوطنين في فلسطين"، مشيدا في الوقت ذاته، بالعملية الفدائية التي وقعت قرب مستوطنة "دوليف"غربي رام الله.

ودعا الزهار إلى "استمرار العمليات الفدائية في الضفة الغربية، إلى جانب تطوير أدوات المقاومة في قطاع غزة".

وقال إن "تطوير العمليات في الضفة وغزة سيوصل شعبنا لتحقيق أهدافه بالعودة إلى أرضه".