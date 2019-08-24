وهذه تفاصيل العملية| اعتداء بين مواطنين يكشف نشاط لتجار مخدرات في عناتا

رام الله- وطن: كشفت الشرطة والاجهزة الامنية، فجر اليوم السبت، عن نشاط لتجار مخدرات كبار وضبطت كميات كبيرة منها ومبالغ مالية يشتبه انها تستخدم في تجارة وترويج المخدرات .

وفي تفاصيل القضية يقول المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن قوات كبيرة من الشرطة والاجهزة الامنية تحركت فجر اليوم لبلدة عناتا شمال شرق القدس لاحضار مطلوبن مشتبه بقيامهم بالاعتداء على اخرين قبل عدة ايام واثناء عملية التفتيش اشتبه ضباط ادارة مكافحة المخدرات بروائح غريبه تنتشر في مكان تم بناؤه على شكل حظيرة للاغنام فقاموا بتفتيشه واثناء ذلك تم ضبط 31.600 كغم من مادة يشتبه انها مادة القنب المصنع .

واضاف ارزيقات بأن القوة توجهت لمنزل مجاور للحظيرة واثناء تفتيشه ضبطت مبلغ 50 الف شيكل و24800 دولار .

واكد ارزيقات بأن القوة تمكنت من القبض على سيدة يشتبه بعلاقتها بالمواد والمبالغ المضبوطه وشخصين من المشتبه بهم .

وبين ارزيقات بأن ادارة مكافحة المخدرات تحرزت على الكمية المضبوطة واوقفت السيدة والاشخاص لحين الانتهاء من الاجراءات واحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.