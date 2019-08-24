17 ألف امرأة فلسطينية تعرضن للاعتقال في سجون الاحتلال منذ 1967

وطن: قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، إن 17 ألف امرأة فلسطينية تعرضن للاعتقال في سجون الاحتلال منذ العام 1967.

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته السبت، أن حالات اعتقال سلطات الاحتلال للنساء خلال الانتفاضة الأولى (1987- 1993) بلغت 3 آلاف حالة.

وذكرت أن إسرائيل اعتقلت خلال الانتفاضة الثانية (2000 - 2005) نحو ألف امرأة فلسطينية.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل حاليا في سجونها 36 امرأة فلسطينية.

ولفتت إلى أنه خلال العام الماضي والجاري كثف الاحتلال الإسرائيلي من اعتقال النساء خاصة في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، دون الإشارة لأرقام محددة.