القوى الوطنية تدعو للمشاركة بفعاليات استراد جثامين الشهداء في رام الله الثلاثاء

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنية والإسلامية للمشاركة في فعاليات الحملة الوطنية لاستراد جثامين الشهداء المتحجزة، والمقررة في 27/ 8 الساعة 11:00 صباحاً على دوار المنارة برام الله واسنادا للأسيرات والأسرى ضمن اليوم الوطني لاستراد الجثامين المتحجزة.

كما دعت في بيانها، الذي وصل وطن، "لتفعيل نقاط الاحتكاك مع الاحتلال في كافة المواقع التي تشهد فعاليات اسبوعية ضد الجدار والاستيطان ايام الجمعة، والتصدي لأية نوايا عدوانية لقطعان المستوطنين لاقتحام قرانا وبلداتنا، ونصرة للقدس رفضا لسياسات التطهير العرقي واستباحة المقدسات الاسلامية والمسيحية".



وأكدت على اهمية توسيع حملات المقاطعة المحلية، والعمل على وقف التعامل بأي شكل مع منتجات الاحتلال بكل اشكالها ومطالبة الوكلاء والمستوردين بالعمل على التوقف عن التعامل مع بضائع الاحتلال.

كما اكدت على "حق شعبنا في المقاومة بكل اشكالها المكفولة بالقانون الدولي حق لم يسقط ويبقى خيارا فلسطينيا".

وحذرت القوى من "استغلال عملية دير ابزيع لاطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا بغطاء ودعم من حكومة الارهاب واوامر منها، وهنا ندعو لتفعيل اللجان الشعبية ولجان الحراسة واليقظة الدائمة، كما ندعو لاقتصار استخدام الكاميرات على اغراض الحماية الشخصية، واتلافها عند الضرورة".

وشددت على ضرورة استنهاض العمل الشعبي وتوسيع الانشطة الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصا الاسرى المضربين، والمرضى. داعية للعمل من خلال المؤسسات الدولية الحقوقية للضغط على دولة الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة.