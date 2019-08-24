المشروبات الوطنية ترعى قدامى لاعبي "شباب بلاطة"

رام الله- وطن: قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي رعاية لصالح فريق قدامى اللاعبين لمركز شباب بلاطة، وذلك بتزويد الفريق بالزي الرياضي، حيث شارك الفريق مؤخرا في مباريات ودية مع عدد من الفرق والأندية الأردنية بدعوة من هيئة قدامى نادي شباب إربد.

وأكد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية على اعتزازه بالتعاون مع نادي مركز شباب بلاطة، الذي يقدم خدمات مجتمعية وثقافية ورياضية مختلفة لأيناء مخيم البلاطة، معربا عن أمله في أن تسهم رعاية الشركة لفريق قدامى اللاعبين في تحمل جزء من التكاليف والأعباء المالية.

وأضاف الهندي: "كما نسعى دوما ونحرص على رعاية فرق الفئات الناشئة، فإن قدامى اللاعبين والرعيل الأول لأنديتنا يستحق من الجميع كافة أنواع الدعم والإسناد تقديرا لهم ولإنجازاتهم الطويلة، وليواصلوا ما بدأوه من تألق في عالم رياضة كرة القدم".

كما أثنى الهندي على التاريخ المشرف لفريق قدامى شباب بلاطة وإنجازات الفريق الأول وصيف دوري المحترفين، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات الكروية مع الأندية العربية، لا سيما مع الشعب الأردني الشقيق الذي تربطه بالشعب الفلسطيني آواصر الإخوة والقرابة المتينة.

من ناحيته قال كمال ندى مسؤول فريق قدامى شباب بلاطة إن الفريق المكون من 12 لاعبا، لعب 3 مباريات سباعية مع كل من قدامى نادي الجليل وقدامى نادي الكرمل وقدامى نادي شباب إربد، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الجلوس الملكي. مضيفا أن هذه اللقاءات الودية جاءت للتأكيد على متانة العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني وتبادل الخبرة الكروية ونقل رسالة محبة تحت عنوان الرياضة، كما شكر ندى الفرق الأردنية على حسن الاستقبال والاستضافة.

وتقدم ندى بالشكر والتقدير بالنيابة عن رئيس النادي نمر شرايعة وأعضاء النادي والفريق لشركة المشروبات الوطنية؛ لتقديمها المساعدة لفريق قدامى بلاطة، وتوفير المستلزمات الرياضية للفريق أثناء مشاركته الخارجية، آملا استمرار الدعم والتعاون بين الشركة والنادي ليتمكن النادي من تمثيل فلسطين في المحافل العربية والإقليمية، مشيرا إلى أن الفريق قد تلقى مزيدا من الدعوات العربية للمشاركة في مباريات ودية في تونس والمغرب ومصر والأردن.