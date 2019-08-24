الشرطة تتلف 160 مركبة غير قانونية وتقبض على 12 مطلوبا في محافظة بيت لحم

وطن: أتلفت الشرطة، وبإسناد قوات الامن الوطني، والأجهزة الأمنية، اليوم السبت، 160 مركبة غير قانونية، وقبضت على 12 مطلوبا للعدالة خلال حملة أمنية في بلدات: بتير، ونحالين، وحوسان في محافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، ان الحملة نفذت استنادا لتوصيات الاجتماع الذي تم بين الهيئات المحلية، والفعاليات، وقيادة تنظيم (فتح) في بلدية نحالين الاسبوع الماضي، واستجابة لمطالب المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية التي تستخدم بطريقة تعرض مستخدمي الطريق للخطر .

وضبطت الشرطة وبإسناد من الامن الوطني والأجهزة الأمنية 75 مركبة في قرية بتير، و70 مركبة في قرية نحالين، و15 مركبة من قرية حوسان وتم إتلافها في المكان، كما تم القبض على 12 مطلوبا على قضايا مختلفة، سيتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولا .

واشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، الى أن هذه الحملة ستستمر للقضاء على هذه الظاهرة وتأمين حياة أفضل للمواطنين، مؤكدة أن هذه الظاهرة تشكل عبئا على الموطنين كون هذه المركبات تفتقر لشروط السلامة العامة، ما يعرض المواطنين للخطر .

وناشدت المواطنين بعدم استخدام هذه المركبات وعدم التنقل بها حرصا على حياتهم، وإبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 في حال تم استخدامها من قبل الآخرين .