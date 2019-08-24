عائلة المعتقل لدى الأجهزة الأمنية باسل فليان تناشد عبر وطن بالافراج عن ابنها حتى يرتدي ثوب التخرج

وطن- ريم أبو لبن :ناشدت عائلة المعتقل لدى الأجهزة الأمنية الشاب باسل فليان، الرئيس محمود عباس والفصائل ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل والضغط من أجل الافراج الفوري عن ابنها باسل المعتقل منذ 7 ايام لدى الأجهزة الأمنية.

وقال شادي فليان شقيق باسل لـوطن "أناشد الجميع ولا استثني أحداً، أرجو من الجميع الضغط للافراج عن أخي باسل، واتمنى على جامعة بيرزيت أن تتخذ موقفاً للافراج عنه".

يذكر أن باسل هو طالب في جامعة بيرزيت وقد أوشك على إنهاء دراسته الجامعية في تخصص المحاسبة، الا أن الاعتقال قد حال دون استكماله متطلبات التخرج، فيما أنه لن يحضر أيضا حفل تخرجه، خاصة أن المحكمة في رام الله قد قضت بتمديد فترة اعتقاله لمدة 5 أيام.

وقال شادي: "تم تمديد الاعتقال في جلسة محاكمته يوم الخميس الماضي، والقاضي قال لنا بأن ملف باسل لا يستحق تمديد اعتقاله لمدة 15 يوم بحسب المطالبات، واقتضى الأمر في نهاية الأمر إلى اتخاذ قرار بتمديد اعتقاله لمدة 5 أيام".

وأوضح شادي بأن العائلة التي تقطن قرية برهام شمال مدينة رام الله، لا تعلم أي شيء عن حال ابنها باسل، وقد يرحج إضرابه هو الاخر عن الطعام، لاسيما وأن والدته قد بدأت بالإضراب عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي، وتم نقلها مساء اليوم إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وفق ما أكده نجلها شادي.

وأوضح بأن والدته قد أدخلت إلى المستشفى مساء اليوم بعد تدهور حالتها الصحية جراء إضرابها عن الطعام ومنذ 3 أيام، رفضاً لاعتقال نجلها باسل.

وقال شادي في حديث لوطن : "أمي قررت يوم الخميس الماضي أن تعلن اضرابها الكلي عن الطعام حتى يعود باسل، رغم أنها تعاني من أمراض عدة، وقد تعرضت لوعكة صحية ونفسية بعد معرفتها تمديد احتجاز باسل لمدة 5 أيام اضافية".

وأضاف "شعرت بأن باسل لن يرتدي زي التخرج، حيث أنه لن يتمكن من حضور حفله تخرجه بجامعة بيرزيت والمقررة يوم الاثنين الموافق 2/9/ 2019".