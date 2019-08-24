مليون و310 آلاف طالب وطالبة يتوجهون إلى المدارس غداً

وطن: يتوجه أكثر من مليون و310 آلاف طالب وطالبة في كافة المحافظات غدًا الأحد إلى المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نحو 854.390 طالبًا وطالبة سينتظمون في المدارس الحكومية، و150 ألفًا في المدارس الخاصة، والبقية (نحو 305 آلاف طالب وطالبة) في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وذكر الوزارة أن كل المتطلبات لبدء العام الدراسي تم توفيرها، كتعيينات المعملين، وتخصيص الدعم الإضافي للتعليم في مدينة القدس، وطباعة الكتب وتوريدها للضفة وقطاع غزة، وبناء مدارس جديدة، وتنقلات المدراء والمعلمين، رغم الحصار المالي الإسرائيلي.

و من بين المتطلبات التي تم توفيرها حصول وزارة التربية والتعليم على 1800 تعيين، إذ تم تعيين 850 معلمًا حتى الآن، و116 مديرًا جديدًا، و100 معلم لرياض الأطفال التي ستفتتح 100 شعبة جديدة.

ويشار إلى أن 50 ألف معلم ومعلمة توجهوا إلى المدارس في القطاع الحكومي و20 ألفًا في القطاع الخاص، وكذلك توجه معلمي وكالة الغوث لمدارسهم.

وأوضحت الوزارة أنه "تم بناء 24 مدرسة جديدة، وصيانة 200 غرفة صفية، فيما تم إضافة طوابق في بعض المدارس التي شهدت زيادة في عدد طلابها".