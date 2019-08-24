اتحاد الشجاعية بطلاً لكأس السوبر في قطاع غزة

وطن: توّج فريق اتحاد الشجاعية بلقب بطولة كأس السوبر لكرة القدم في قطاع غزة، بعد انتصاره على خدمات رفح "الأخضر" بركلات الترجيح (4-3)، عقب التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وتقدم يسار الصباحين لـ "الأخضر" في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل علاء عطية للشجاعية بالدقيقة 75 من ركلة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي ركلات الترجيح، أحرز للشجاعية عمر العرعير، وعلاء عطية، ووسيم فرج، وأحمد الزق، وأهدر أحمد حرارة، بينما سجل لـ "الأخضر" محمود النيرب، ومعتز النحال، ومحمد حجاج، وأضاع حازم أبو شنب، ويسار الصباحين.

وحكم المباراة: الدولي أشرف زملط للساحة، وساعده أحمد شبير، ومحمد خطاب للخطوط، وخالد أبو الخير رابعاً.