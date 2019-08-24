طولكرم | ضبط 2 كيلو و700غرام من اشتال المخدرات على سطح منزل

طولكرم- وطن: ضبطت الشرطة مساء اليوم 2 كيلو و700غرام من اشتال يشتبه انها اشتال المارجوانا (القنب الهندي) على سطح منزل وقبضت على شخصين في بلدة عتيل شمال طولكرم.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه خلال متابعة إدارة مكافحة المخدرات لعدد من الأشخاص المشتبه بهم في تجارة وترويج المواد المخدرة بمنزل احد تجار المخدرات في بلدة عتيل توجهت قوة من إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من مركز شرطة عتيل والشرطة الخاصة لمنزل احدهم بعد إصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وخلال عملية التفتيش ضبطت 131 شتلة على سطح المنزل يشتبه أنها اشتال القنب الهندي جاهزة للتجفيف والاعداد للاستخدام يتراوح طولها ما بين 45 الى 45 سم بوزن 2 كيلو و700غم.

وأكد ارزيقات القبض على شخصين وتوقيفهما والتحرز على المضبوطات لحين احالة القضية للنيابة العامة.