رئيس بلدية سلفيت لوطن:قررنا تسديد رسوم طلبة مدارس المدينة نتيجة أوضاعهم المادية السيئة

سلفيت- وطن: أعلنت بلدية سلفيت دفع الرسوم المدرسية عن كافة طلبة المدارس في المدينة وخربة قيس.

وذكرت البلدية في بيان لها، أن ذلك يأتي من باب المسؤولية التي تحملها بلدية سلفيت تجاه أبنائها الطلبة دون استثناء.

وأضافت البلدية أن من يجد نفسه بغير حاجة لهذا التبرع تقديم الرسوم لصالح صندوق المدارس.

وأكدت البلدية على إيمانها بوجوب الوقوف إلى جانب الأهل والطلبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتشجيعا لرسالة العلم المقدسة.

وقال رئيس البلدية عبدالكريم زبيدي لـوطن، إن البلدية كانت تتمنى أن يتوفر لديها أموالاً كافية لتسديد رسوم طلبة المدارس والجامعات في المحافظة جميعها، لكن لعدم توفر الأموال الإضافية اكتفت بتسديد رسوم طلبة المدارس في المدينة وخربة قيس فقط.

وأوضح زبيدي أن مجموع الطلبة الذين سيتم تسديد الرسوم عنهم يبلغ قرابة ثلاثة آلاف طالب وطالبة، وتصل قيمة مجموع الرسوم المدرسية التي سيتم تسديدها نحو 150 ألف شيقل.

وحول إمكانية الاستمرار بهذه الخطوة في السنوات القادمة، قال زبيدي " نتمنى أن تتحسن الظروف المادية للمواطنين حتى لا نضطر للدفع عن الطلبة، لكن الوضع الاقتصادي سيء، وكثير من المواطنين لم يشتروا الزي المدرسي لأبنائهم لذلك قررنا مساعدتهم بخطوة رمزية وهي دفع الرسوم المدرسية".