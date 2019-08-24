تحديث| مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس و غرب رام الله

وطن: - هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل قرب مفترق حوارة- الشارع الرابط بين حوارة جنوب نابلس ومناطق شمال الضفة الغربية (يتسهار).

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مفترق حوارة، الأمر الذي أدى إلى الحاق أضرارا في بعضها.

كما أفادت المصادر المحلية قيام مستوطنون برشق مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مفترق "عين أيوب" في قرية رأس كركر غرب رام الله.

وقام عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا منطقة عين أيوب الواقعة غرب قرية راس كركر، وهي منطقة قريبة من الشارع الالتفافي، ويرشقون الحجارة على سيارات المواطنين المارين من المنطقة.