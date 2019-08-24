العمادي: مستمرون في دعم الفلسطينيين والقطاعات الحيوية بغزة

غزة- وطن: أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي السبت، أن بلاده مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني والقطاعات الهامة والحيوية في قطاع غزة.

جاءت تصريحات العمادي خلال وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز لغسيل الكلى شمال قطاع غزة، وفق بيان أصدرته اللجنة القطرية.

وأوضح العمادي أن المشروع" سيقام على أرض بمساحة 550 متر مربع، مكون من 3 طوابق، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون دولار أمريكي".

ولفت إلى أنه "سيقدم خدمة غسيل الكلى بحيث يشمل نحو 40 سريرا وجهازا لغسيل الكلى ويقدم خدماته على أعلى المواصفات العالمية".

وأكد أن بلاده تأمل من خلال إنجاز هذا المشروع تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الكلى وضمان استمرارية تقديم الخدمات لهم.

والجمعة أعلن السفير محمد العمادي، رئيس أن اللجنة ستبدأ، الأحد، صرف مساعدات نقدية لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار أمريكي، لكل أسرة.

وزادت قطر، هذا الشهر، أعداد الأسر المستفيدة، بنحو 40 ألف عائلة، حيث كانت تدفع المساعدات النقدية، لنحو 60 ألف أسرة، خلال الشهور الماضية.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، وتأتي ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تم التوصل لها العام الماضي.

وهذه هي المرة السابعة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية، البالغة 100 دولار لكل عائلة.

ووصل العمادي لقطاع غزة، صباح الجمعة، وعقد لقاء مع رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة بقطاع غزة يحيى السنوار.

المصدر : الأناضول