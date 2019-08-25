الاحتلال يعلن قصف اهداف في دمشق ويزعم إحباط "عملية"

وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، ويزعم إحباط عملية كان يخطط لها لواء القدس " الايراني" من سوريا وحلفاؤه ضد "إسرائيل".

وكانت طائرات جيش الاحتلال أغارت على عدد من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق.

وأفاد جيش الاحتلال أن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وقوات شيعية خططت خلال الايام الاخيرة على تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقًا من الأراضي السورية، على حد زعمه.

وأوضح أن ‏⁧الحديث عن عملية كان مخططًا فيها لاطلاق عدد من الحوامات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "قصفت طائراتنا هدفا مهما في سوريا ومنعنا عملية ضخمة واعطيت تعليمات للجيش البقاء على جهوزية لكافة السيناريوهات".