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اسعار صرف العملات

25.08.2019 07:31 AM
اسعار صرف العملات

رام الله - وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاحد كما يلي:

الدولار: 3.51

اليورو:3.88

الدينار: 4.95

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