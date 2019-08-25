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إقتصاد وأعمال
اسعار صرف العملات
25.08.2019
07:31 AM
رام الله -
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاحد كما يلي:
الدولار: 3.51
اليورو:3.88
الدينار: 4.95
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