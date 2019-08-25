سقوط طائرتين مسيرتين للاحتلال فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: أفادت معلومات فجر الأحد عن سقوط طائرتي تجسّس إسرائيليتين من دون طيّار في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي حين لم تذكر المعلومات الأولية ما إذا كانت الطائرتان قد سقطتا بسبب عطل فني أو تم إسقاطهما، نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول في "حزب الله" قوله أنه قرابة منتصف الليل ،سقطت طائرة استطلاع اسرائيلية في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية فوق سطح احد المباني وقد تمكن عناصر من الحزب من سحب الطائرة الى مكان آمن، وبعد نصف ساعة، أرسل الاحتلال الاسرائيلي طائرة استطلاع ثانية الى المكان نفسه انفجرت من دون معرفة الاسباب وسقطت في بؤرة خالية ما ادى الى نشوب حريق في المكان.

وقد تجمّع مئات المواطنين في الشارع، للإطلاع على ما حصل، بينما استمر تحليق طائرات إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

في غضون ذلك قال مسؤول بحزب الله لوكالة "رويترز" إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية .

ونقلت "رويترز" عن سكان في الضاحية الجنوبية قولهم إنهم سمعوا صوت انفجار.

وقال شاهد إن الجيش أغلق الشوارع في أحد الأحياء حيث اشتعل حريق. ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.