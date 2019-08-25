اسرائيل تتوقع ردا ايرانيا .. كاتس وغالانت يهددان

وطن: رفض وزيرا الخارجيّة والإسكان والبناء الإسرائيليّان، وهما عضوان في المجلس الأمني والوزاري المصغّر (الكابينيت)، اليوم، الأحد، التعليق على سقوط طائرتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، وأكّدا أن إسرائيل ستسمرّ في مواجهة التموضع الإيراني في "كل مكان".

وزعم وزير خارجيّة الاحتلال، يسرائيل كاتس، في لقاء مع الإذاعة الإسرائيليّة العامّة، صباح اليوم، الأحد، أن الإعلان الإسرائيلي عن الهجوم في سوريا، الليلة الماضية، سببه "حقيقة التحضير لهجوم جوي على أهداف إسرائيليّة" وأنّ العمليّة الإسرائيلية "وُجّهت إلى رأس الأفعى، إلى إيران مباشرةً".

ورفض كاتس الإقرار بالغارات الإسرائيلية في العراق، وأصرّ على أن "العلاقات الإسرائيلية الأميركيّة في وضع ممتاز"، رغم التحليلات الأميركية والإسرائيليّة التي أشارت إلى عدم رضا أميركي تجاه هذه الغارات.

بينما قال وزير الإسكان، يوآف غالانت، خلال لقاء مع إذاعة الجيش الإسرائيليّ إنه "لا يستبعد احتمال ردّ إيراني على إحباط الهجوم" وأضاف "نأخذ كل هذه الأمور في الحسبان، نفعل ما يجب حتى لا ننجرّ إلى هناك".

وادّعى الوزيران أن إسرائيل "في قلب معركة على الأرض السوريّة ضد إيران"، وزعم غالانت أن "إيران تعمل على إنشاء جيشٍ في سورية، ولن نسمح لها بذلك".

في حين قال كاتس إن المواجهة مع إيران في سورية "مباشرة، مع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس"، لا مع أذرعتها كما في جبهات أخرى.

وفجر اليوم، سقطت طائرتان مسّيرتان إسرائيليتان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانيّة، بيروت.

عرب 48