مخصصات الأسر الفقيرة تصرف غدا

وطن: أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن مخصصات الأسر الفقيرة ستصرف غدا الاثنين في جميع محافظات الوطن.

وقال مجدلاني في بيان صحفي اليوم الاحد، إن الوزارة قررت صرف الدفعة رغم اجراءات "حماس" بمنع عمل اللجنة المكلفة من الوزارة في غزة.

وحذر حماس من الاستمرار في اجراءاتها واعاقتها لعمل موظفي الوزارة الشرعيين، وقال: "ما بعد صرف الدفعة ستكون لنا إجراءات وخطوات ملموسة في حال استمرت "حماس" وأجهزتها الأمنية في سياستها وإجراءاتها".

وأضاف: سندير برنامج التحويلات النقدية وكافة البرامج الموجهة للمحافظات الجنوبية بشكل مباشر من مقر الوزارة في رام الله، وسنقوم بمراجعة شاملة لكافة قوائم المستفيدين لضمان العدالة والانصاف والنزاهة والشفافية في الاستهداف، بعيدا عن تسييس المساعدات الذي تمارسه حركة حماس الانقلابية.

يذكر أن هذه الدفعة تشمل 105 آلاف أسرة منها حوالي 70 ألف أسرة في قطاع غزة (66% من المستفيدين)، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية (34%) من المستفيدين.

وتبلغ قيمة هذه الدفعة حوالي 125 مليون شيقل، منها حوالي 94 مليون شيقل للأسر الفقيرة في قطاع غزة أي ما نسبته 75% من مجمل قيمة الدفعة.