حزب الله: لم نسقط اي طائرة والرد في كلمة لنصر الله عصر اليوم

رام الله - وطن: تتجه الانظار عصر اليوم الى لبنان وتحديدا الى كلمة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي كان من المقرر ان يلقي كلمة تم الاعلان عنها مسبقا.

وستحظى كلمة نصر الله باهمية بالغة نظرا للاحداث التي وقعت فجر اليوم في الضاحية الجنوبية والتي تمثلت بسقوط طائرتين اسرائيليتين.

وقال المسؤول الإعلامي في "حزب الله" محمد عفيف في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "الحزب لم يسقط أي طائرة" ، مشيراًً إلى أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضراراً، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

وأوضح عفيف "أن طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها".

وأشار إلى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".