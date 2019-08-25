الصحفي الاقتصادي خبيصة لوطن: قرار جباية ضريبة "البلو" سيمنح السلطة سيولة مالية وفترة أطول لإدارة أزمتها المالية

رام الله - وطن: توصلت السلطة إلى تسوية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتسلم بموجبها مبلغا من أموال المقاصة المحتجزة منذ سبعة أشهر لدى "إسرائيل" تمثل الضريبة المفروضة على البترول، والمعروفة بضريبة (البلو).

وبموجب الاتفاق فقد حولّت حكومة الاحتلال مبلغ ملياري شيقل للسلطة الفلسطينية، بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري، وبدأت الحكومة جباية ضريبة المحروقات (البلو).

وتعقيبا على الاتفاق حول جباية (البلو)، قال الصحفي الاقتصادي، محمد خبيصة، إن قرار تحويل جباية ضريبة" البلو" للجانب الفلسطيني سيمنح السلطة فترة أطول لإدارة الأزمة الراهنة حيث سيوفر لها بعضا من السيولة المالية التي فُقد جزء منها خلال الشهرين الماضيين، بفعل تراجع قدرة القطاع المصرفي على تقديم قيمة القرض الذي كانت تقدمه للحكومة، والبالغ متوسطه (40-50) مليون دولار شهرياً.

واوضح خبيصة في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن تراجعا قد لوحظ على نتائج البنوك المحلية والمدرجة في البورصة وفقاً لبيانات بورصة فلسطين، حيث قامت البنوك ومنذ شهر فبراير الماضي بتحصيل 50% من أقساط قروض موظفي القطاع العام لمن تنبطق عليهم الشوروط، والـ 50% المتبقية مخاطر تحصيلها عالية خلال الفترة القادمة.

وقال: ان "القطاع المصرفي الفلسطيني تأثر سلبا وتراجع اداؤه وهو يواجه تحديات أكبر، ولم يتمكن من منح الحكومة القرض وبنفس القيمة، ولذلك كانت ضريبة المحروقات (البلو) هي البديل الاخر للازمة".

وأشار خبيصة بأن ضريبة (البلو) بلغت قيمتها في عام 2018 وفق بيان الميزانية الفلسطينية 2.4 مليار شيقل، حيث تشكل نسبتها 30% من إجمالي أموال المقاصة، ونحو 20% من اجمالي الايرادات المالية، وهي ثاني أكبر مورد جبائي للحكومة بعد ضريبة الجمارك .

وقال: "إسرائيل كانت تقوم بجباية ضريبة (البلو)، حيث كان تبيع لتر الوقود شامل لضريبة القيمة المضافة، والبلو، و3 % أتعاب طواقم وزارة المالية الاسرائيلية مقابل جبايتهم بحسب ما جاء في بروتوكول باريس الاقتصادي"، والان ستقوم وزارة المالية الفلسطينية خلال الشهر القادم بجباية ضريبة "البلو" بدلاً من الجانب الإسرائيلي، فيما لم يتضح بعد هل الجباية ستشمل ضريبة القيمة المضافة على الوقود والتي تصل نسبتها 16%؟

وعند السؤال عن ارتباط قرار الاحتلال بالسماح للسلطة بجباية ضريبة المحروقات لـ"تدارك" أزمة المقاصة"، قال خبيصة : "من المبكر جداً الحديث عن حلحلة الاتفاق، ومنذ اتفاق باريس الاقتصادي حتى اللحظة لا يوجد أي حسن نوايا من قبل إسرائيل بما يخص الجانب الاقتصادي".

واضاف "من جهة، قد يكون انجازا للحكومة بقدرتها على استعادة جزء من جباية أموال المقاصة والمتمثلة بضريبة المحروقات (البلو)، ومن جهة أخرى، فإن الحكومة الفلسطينية تراجعت عن تصريحاتها السابقة وقد استلمت جزءا من أموال المقاصة رغم انها منقوصة".

وعن وجهة النظر الإسرائيلية قال: "بما أن إسرائيل وفي الوقت الحالي غير قادرة على اصدار قانون يبطل القانون الماضي بالتراجع عن خصم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء، كان الحل تحويل جباية ضريبة (البلو) للابقاء على الحد الأدنى من السيولة لدى الحكومة الفلسطينية".