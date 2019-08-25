الحرس الثوري ينفي إصابة أهداف إيرانية في قصف إسرائيلي على سوريا

وطن: ذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية أن قائدا كبيرا بالحرس الثوري نفى الأحد، إصابة أهداف إيرانية في ضربات جوية إسرائيلية داخل سوريا.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي قال إن طائرات إسرائيلية قصفت السبت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لضرب أهداف في إسرائيل بطائرات مسيرة مسلحة.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن الميجر جنرال محسن رضائي قوله: "هذا كذب وغير صحيح… لا تملك إسرائيل والولايات المتحدة القوة لمهاجمة مختلف مراكز إيران، ومراكزنا الاستشارية (العسكرية) لم تُصب بضرر".

رويترز