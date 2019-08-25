شهيدان من حزب الله في العدوان الاسرائيلي على دمشق

وطن: أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، استشهاد اثنين من عناصره في العدوان إلاسرائيلي الذي استهدف الليلة الماضية، دمشق.

ونعى الحزب في بيانين منفصلين اليوم، المقاتلين حسن يوسف زبيب من بلدة النميرية، وياسر أحمد ضاهر، من بلدة بليدا، اللذين استشهدا بالعداون الاسرائيلي على دمشق.

ونشرت إسراء ألفاس، الاعلامية العاملة في قناة المنار التابعة لحزب الله، عبر حسابها على تويتر فيديو أرفقته بعبارة : "الشهيدان حسن زبيب وياسر ضاهر في وداعهما الأخير لمقام السيدة زينب".

الشهيدان حسن زبيب وياسر ضاهر في وداعهما الأخير لمقام السيدة زينب (ع) #حزب_الله pic.twitter.com/V4wPude7CJ — Israa Alfass (@Israa_Alfass) ٢٥ أغسطس ٢٠١٩

وتتجه الانظار عصر اليوم الى لبنان وتحديدا الى كلمة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ، التي قال الحزب صباح اليوم انها ستتضمن ردا قاسيا على اعتداءات الاحتلال التي استهدفت الضاحية الجنوبية صباح اليوم بطائرتين مسيرتين عن بعد.