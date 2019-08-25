فيديو وصور| غزة تودع تامر السلطان

-غزة وطن: شارك الالاف من الفلسطينيين، ظهر اليوم الاحد، في مراسم تشييع جثمان الدكتور الصيدلاني تامر السلطان الذي توفي في جمهورية البوسنة والهرسك قبل نحو أسبوع.

وادى الفلسطينيون الصلاة على السلطان في مسجد الفوز ببلدة بيت لاهيا وسط مشاركة جماهيرية واسعة.

ورفع المشاركون في المسيرة اعلام فلسطين وسط دعوات بتوفير مقومات الصمود لسكان قطاع غزة.

ووصل جثمان الفقيد الليلة الماضية عبر معبر رفح بعد تدخل من السفارة الفلسطينية.

يشار الى ان الشاب السلطان يبلغ من العمر (38 عاما) متزوج وله 3 اطفال وتوفي بعد خمسة أيام من دخوله مستشفى في البوسنة خلال محاولته الهجرة الى اوروبا.