المستشار براك وسفير فلسطين لدى ماليزيا يبحثان التعاون المشترك

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، الأحد، سفير فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال براك إن الهيئة تسعى جاهدة لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسمية المحلية والإقليمية والدولية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار تضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، والقضاء على مظاهره المختلفة في المجتمع الفلسطيني من خلال كشف مواطن الفساد ومعالجة أسبابه والوقاية منه والحد من انتشاره، وملاحقة مرتكبيه وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له.

واستعرض المستشار براك خلال اللقاء آلية عمل الهيئة خاصة في مجال التحقيقات في شبهات الفساد والتوعية والوقاية منه، موضحا صلاحيات الهيئة واختصاصاتها وأهم إنجازاتها وأبرز التحديات التي تواجهها في عملها، مؤكدا على أهمية التعاون والعمل المشترك لمكافحة الفساد.

من جانبه، عبر السفير أبو علي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا على استعداد السفارة التام للتعاون والشراكة مع هيئة مكافحة الفساد، للقضاء على الفساد والابتعاد عن شبهاته.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تدعيم وتوطيد العمل المشترك بين الجانبين، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه.