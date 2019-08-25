الجبهة الشعبية تدين العدوان الإسرائيلي على سورية ولبنان .. وتدعو لمساندة قوى المقاومة

وطن: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان الصهيوني "الغاشم" على سورية ولبنان، والذي يؤكد مجدداً على وظيفة ودور الكيان الصهيوني في المنطقة، وطموحاته بأن يلعب دور "الشرطي في الإقليم" من خلال اعتداءاته المستمرة على كل من سورية ولبنان واتساعها لتشمل العراق، عدا عن مشاركته في التواجد العسكري إلى جانب القوات الأمريكية في مياه الخليج.

واعتبرت الجبهة، في بيان صادر عنها، أن هذا العدوان الذي تتسع دائرته مساء أمس وفجر اليوم "الأحد"، ما كان ليتمّ لولا الدعم المطلق للعدو الصهيوني من قبل الإدارة الأمريكية، والتفكك العربي ومحاولات حرف الصراع في المنطقة، "والتطبيع" المتنامي من قبل بعض النظام الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني.

وإزاء هذا، دعت الجبهة الشعبية إلى مواجهة شاملة ضدّ هذا الكيان، وعدم تمكينه من تحقيق أيّ مكتسباتٍ مادية على الأرض، وتوفير كل الإسناد لقوى المقاومة والممانَعة، التي ندعو إلى تنسيق وتوحيد جهودها في إطار خطة محددة للتصدي لعربدة هذا الكيان، على طريق هزيمته وهزيمة من يدعمه.

وختمت الجبهة بيانها بالتعبير عن تضامنها الكامل مع سورية الشقيقة، التي تحقق انتصارات ملموسة على أدوات هذا الكيان، من قوى "إرهابية" وداعمين لها على الأراضي السوريّة، وكذلك مع لبنان الشقيق وحزبه المقاوم "حزب الله".