(صور) برغم قرار محكمة الاحتلال .. مستوطنون يستولون على منزل عائلة أبو رجب في الخليل

وطن: أفادت مصادر محلية قيام عدد من المستوطنين باقتحام منزل عائلة أبو رجب قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، والاستيلاء عليه.

وأفاد مراسنا بالخليل، أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المنزل، بحماية قوات الاحتلال، ورفعوا عليه أعلام الاحتلال.

وكانت ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية مساء يوم الاثنين الموافق 13/03/2018، قد أصدرت قرارا نهائيا يقضي بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة أبو رجب في منطقة السهلة قرب المسجد الإبراهيمي، بعد التماس الذي تقدم به أصحاب البيت.

وقررت محكمة الاحتلال انذاك وجوب إخلاء المستوطنين فورا وتعود القضية إلى العام 2012، حيث دخل المستوطنون، تحت حماية الجيش، مبنى عائلة أبو رجب، وسيطروا على اقسام منه بزعم شرائه من بعض مالكي العقار، معتمدين على وكالات بيع مزورة من أشخاص لا تربطهم بالعقار صلة مباشرة.