إيران تنفي تعرض قواعد لها في سوريا للقصف

وطن: نفى قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، الأحد، إصابة قواعد إيرانية في غارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية ليل السبت.

وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) "هذا كذب وغير صحيح"، رداً على قول إسرائيل إن طائراتها شنت غارات على مواقع تابعة لإيران في سوريا.

وتابع رضائي "لا تملك إسرائيل والولايات المتحدة القوة لقصف عدة مراكز لإيران بينما لم يلحق ضرر بمراكزنا الاستشارية" في سوريا.

ورأى أن "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك في سوريا والعراق تخالف القانون الدولي وسيرد المدافعون عن سوريا والعراق عليها قريباً".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الإجراءات الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة في سوريا والعراق تخالف القانون الدولي، مهددا بأن "المقاتلين" في هذين البلدين سيردون عليها قريبا.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان دولة الاحتلال شنها الليلة الماضية غارات على سوريا قالت إنها استهدفت قوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها هناك كانت تخطط لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة تجاه إسرائيل.

من جهته قال الجيش السوري أمس السبت، إنه تصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقط معظم الصواريخ المعادية.