بنك فلسطين يقدم رعايته لتكريم أوائل طلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للعام الدراسي (2018/2019)

وطن: قدم بنك فلسطين رعايته لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة "الإنجاز" للعام الحالي في منتزه بلدية يطا مؤخراً، وسط حضور مؤسساتي وشعبي واسع، وضمن مهرجان ضخم كرمت فيه التربية والتعليم (96) طالباً وطالبة من الحاصلين على معدل (90) فما فوق.

وجرى تنظيم حفل التكريم بحضور حشد كبير من أهالي مدينة يطا وأهالي الطلبة الناجحين، وبمشاركة مدير الدفاع المدني الفلسطيني اللواء يوسف نصار، وعدد من الوجهاء من ضواحي مدينة يطا، وممثلين عن المؤسسات المحلية والمجالس القروية الى جانب ممثلين عن بنك فلسطين وصحفيين وإعلاميين. كما تضمن الحفل فقرات فنية وطنية وعروض كشفية مميزة.

وتأتي رعاية البنك لهذا الحفل الكبير على مستوى مدينة يطا ايماناً من البنك بضرورة دعم الفعاليات التي تساهم في تكريم الطلبة المتفوقين، وتشجيعهم على التعلم والمعرفة لينشأ جيل قادر على البناء وتطوير مجتمعنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية. كما وتأتي الرعاية كجزء من مسؤولية البنك الاجتماعية التي يخصص لها ما يقرب من 5% من أرباحه السنوية لدعم قطاع التنمية المختلقة.

من ناحيته، رحب مدير تربية وتعليم يطا ياسر صالح بضيوف الحفل جميعاً من أفراد ومؤسسات، مقدماً التهاني والتبريكات لجميع المتفوقين في امتحان الثانوية العامة ولجميع الناجحين والناجحات، كما قدم الشكر والتقدير للأسرة التربوية عامة في يطا على الإنجازات المتتالية والإخلاص في العمل الهادف للوصول الى جيل يتسلح بالعلم والمعرفة والابداع والابتكار بكل أمانة ومسؤولية.

وفي ختام الحفل قدم مدير تربية وتعليم يطا ومعه الوجهاء والمشاركون دروع التكريم والهدايا التقديرية للطلبة المتفوقين والمتفوقات في امتحان الثانوية العامة.