يتضمن خصومات مميزة من سلسلة كبيرة من المتاجر.. جوال تطلق برنامج المكافآت الأضخم "إنجوي"

وطن: أعلنت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، عن إطلاق برنامج المكافآت الجديد "إنجوي"، ضمن توجهها العام في مكافأة وتقدير مشتركيها لاختيارهم الشبكة الأولى في فلسطين، وذلك من خلال إدخال تطويرات وتحديثات على برنامج المكافآت لديها ليحقق أكبر منفعة لمشتركيها ويقدم أفضل الخدمات والامتيازات لهم.

وحول برنامج إنجوي، فهو برنامج مكافآت يعد الأضخم من نوعه في فلسطين، يكافئ مشتركي الفاتورة المصنفين وغير المصنفين ومشتركي الدفع المسبق المصنفين على شبكة جوال، بحيث يمنحهم فرصة ثمينة للحصول على الالآف من المزايا والخصومات المميزة لدى شبكة كبيرة من كافة القطاعات التجارية والخدماتية في الوطن " المقاهي والمطاعم، صحة ونواد رياضية، مراكز التجميل، فنادق وخدمات أخرى" بحيث يستفيد المشتركون ببرنامج المكافآت من هذه الخصومات في حال تحميلهم للتطبيق على أجهزتهم الجوال، وزيارة أي من المتاجر التابعة لشبكة المكافآت والتي تزيد حاليا عن 400 متجر ومزود خدمات تغطي أغلب القطاعات التجارية والخدماتية.

من جهته، قال مدير عام شركة "جوال" عبد المجيد ملحم: "إننا نولي مشتركينا جل الاهتمام كما أولونا وغمرونا بالثقة والدعم على الدوام وإنطلاقاً من تقديرنا المستمر لمشتركينا الأعزاء في السنة العشرين لإطلاق خدماتنا لهم فنحن مستمرون بتقديم كل ما يلزم لتحقيق المزيد من الرضا لديهم".

وأضاف "برنامج المكافآت "انجوي" مبادرة أخرى من المبادرات التي نسعى من خلالها إلى تعزيز علاقتنا مع مشتركينا الأعزاء ومنحهم تجربة لا تضاهى وتفوق توقعاتهم ومكافأتهم على وجودهم معنا على مدار عشرين عاماً".

وبين ملحم أن برنامج "إنجوي" يعد استكمالا للمشاريع التي تقدم امتيازات للمشتركين ضمن التوجه العام للشركة في رفد كل ما هو جديد في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهل على المشتركين أن يكونو على اتصال دائم بجديد الاتصالات الرقمية واستثمار ربطها بمجالات حياتهم على النحو الأمثل لهم.

وحول كيفية الاشتراك والتمتع بالمزايا الممنوحة في برنامج "إنجوي"، يتطلب من المشترك المستفيد من هذا البرنامج أن يحمل التطبيق من متجر التطبيقات آبل أو أندرويد وسيكون هناك اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به قبل أن يسجل الدخول عليه أن يرسل إلى الرقم المختصر 37038 "R" ثم فراغ ثم اسم المستخدم الذي يريده، لتصله رسالة بكلمة السر اللازمة لتسجيل دخوله إلى التطبيق، وفي حال دخوله للتطبيق سيتم منح المشترك امتياز الحصول على عروض خاصة وخصومات مميزة من شبكة المتاجر التابعة لبرنامج المكافآت، بحيث يستفيد المشترك من الخصومات مباشرة حال زيارة اي من هذه المتاجر.