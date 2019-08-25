حزب الشعب: الاعتداء على سوريا يؤكد ارتباط الاحتلال الوثيق بالعصابات الإرهابية

وطن: أدان حزب الشعب الفلسطيني على لسان عضو مكتبه السياسي، مصطفى الهرش، الاعتداء الصهيوني، على سوريا ولبنان، حيث اعتبر الهرش أن هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة اعتداءات تنفذها آلة الإجرام الصهيوني بحق سورية بعد كل انتصار لجيشها. الأمر الذي يؤكد ضلوع الاحتلال في المؤامرة على سورية، وارتباطها الوثيق بالعصابات الارهابية.

وأكد الهرش على وحدة الدم السوري والفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان وهو الذي اختلط في ساحات الفداء.

وشدد الهرش على أن قصور المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته وغض بصره عن جرائم الاحتلال الصهيوني غير الإنسانية، هو ما يدفع الاحتلال إلى المزيد من تلك الجرائم والتي لم تلقَ منا إلا المقاومة والرد.

واختتم الهرش حديثه بتهنئة القوة العسكرية السورية بعد صدها للعدوان الغاشم والذي يؤكد للجميع أن سورية في قلب معادلة المقاومة وأنها قوية رغم محاولات الامبريالية العالمية لاضعاف قوتها.