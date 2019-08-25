الخارجية الأمريكية تحذف اسم "السلطة الفلسطينية" من قائمة مناطق الشرق الأوسط

وطن: قامت وزارة الخارجية الأمريكية، بحذف اسم "السلطة الفلسطينية" من المناطق التعريفية للشرق الأوسط على موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت القناة العبرية السابعة، إنه حتى وقت قريب، كان الموقع يشير إلى الأراضي التي تحكمها السلطة الفلسطينية تحت اسم "السلطة الفلسطينية" وقبل ذلك "الأراضي الفلسطينية".

وخلال العام الماضي، قررت الخارجية الأمريكية إزالة أي إشارة تتضمن كلمة "الأراضي المحتلة" بالإشارة إلى الأراضي التي تقع عليها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشارت القناة السابعة، إلى أن سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، له دور رئيسي ومهم في هذه القضية، خاصة وأنه صرح قبل فترة بأن لـ"إسرائيل" الحق بالتواجد في الضفة الغربية.