طائرة إسرائيلية مُسيّرة تستهدف قائداً بالحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية

وطن: استشهد قائد ميداني في الحشد الشعبي باستهداف سيارته عند الحدود السورية العراقية.

وأفادت مصادر عراقية أن 2 من عناصر الحشد قتلوا، باستهداف طائرة مسيرة مجهولة لسيارتين للواء 45 التابع للحشد الشعبي في القائم عند الحدود السورية العراقية.

وبحسب فضائية "الميادين" فإن "إسرائيل" اعترفت بقيام طائرة مسيرة تابعة لها بقصف سيارة للحشد الشعبي عند الحدود السورية العراقية.

وكانت دولة الاحتلال اعترفت ليلاً باستهدافها موقعاً جنوب دمشق، قالت إنه تابع لقوة القدس الإيرانية، فيما قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقب الاستهداف "إيران لا تملك حصانة في أي مكان".

وكانت قوات الحشد الشعبي أعلنت قبل أيام استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر اللواء الثاني عشر التابع لها في حزام بغداد، وأجبرتها على المغادرة، كما حدثت عمليات استهداف قبل ذلك بأيام.

وأعلن حينها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أن طائرات إسرائيلية موجودة ضمن الأسطول الأميركي تستهدق مقار عسكرية عراقية، وأن من بين عمليات الاستهداف الأميركية الطعن بشخصيات جهادية ووطنية.