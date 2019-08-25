وزير إسرائيلي: معركة عسكرية مباشرة تدور بين "إسرائيل" وإيران

وطن: قال الوزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال، تساحي هانغبي، إن معركة عسكرية مباشرة تدور بين "إسرائيل" وإيران، وأن الأخيرة تحاول إرهاقنا وتمول المنظمات وتزودها بالأسلحة.

وفي حديث إذاعي قال هانغبي، إن الموقع الكائن قرب دمشق والذي هاجمه الاحتلال الليلة الماضية كانت ستطلق منه طائرات مسيرة مفخخة بغرض قتل إسرائيليين.

وبدوره أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن هدف هذه العملية هو نقل رسالة لطهران انه لا حصانة لها في أي مكان. وأضاف في مقابلة إذاعية صباح اليوم انه لولا العمليات التي قام بها الاحتلال على مدى السنوات الأخيرة لكان مائة الف مقاتل إيراني يتواجدون على الحدود الإسرائيلية.

وفي سياق متصل لم يقر الوزير كاتس الأنباء الصادرة عن مسؤولين أمريكيين ونسبوا لإسرائيل العمل داخل العراق، واكتفى بالقول اننا نعمل في أماكن مختلفة.