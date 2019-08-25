جلسة طارئة للكابينت غدا

وطن: أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم، بأن المجلس الوزاري المُصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" سيعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين لمناقشة التصعيد على جبهتي الشمال والجنوب.

ووفق المراسل السياسي للقناة 13 العبرية باراك رافيد: "يعقد اجتماع للكابينت صباح غد لمناقشة التصعيد في لبنان وقطاع غزة".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "‏‎متابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة ‎غلاف غزة ، تم رصد إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"المستوطنات" حيث اعترضت منظومة‎ القبة الحديدية اثنين منها".