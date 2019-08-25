تمديد اعتقال الأسير أسامة الفاخوري 8 أيام

وطن: مددت محكمة "عوفر" العسكرية، اعتقال الأسير أسامة حازم الفاخوري (22عاماً) من مدينة الخليل، وذلك مدة ثمانية أيام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى" بأن الاحتلال اعتقل الأسير الفاخوري بتاريخ 2/7/2019، في الوقت الذي كانت فيه والدته المحررة الكاتبة لمى خاطر لا تزال قيد الاعتقال، فقد تعمد الاحتلال اعتقاله قبل الإفراج عنها ب25 يوماً، ليحرم عائلته من فرحة حريتها.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الفاخوري شغل منصب رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت سابقاً، وهو لا يزال طالباً جامعياً يدرس في كلية الهندسة، وحرمه اعتقاله من فرحة إنهاء فصله الجامعي الأخير.