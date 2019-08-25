إعلام عبري: طيران الاحتلال قد يستهدف غزة الليلة

وطن: على خلفية التصعيد الأخير في جنوب فلسطين المحتلة، وإطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال، ذكر موقع 0404 العبري، أنه من المتوقع أن يقوم طيران الاحتلال في الساعات القليلة القادمة بمهاجمة مواقع مختلفة داخل القطاع.

يأتي ذلك استباقاً لقرار رئيس الوزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد "الكابينت"، ​​غدًا الاثنين في الساعة 10 صباحًا، وذلك لدراسة الخيارات المتاحة أمام الكيان تجاه الأحداث الأخيرة التي وقعت شمال فلسطين المحتلة وفي جنوبها.