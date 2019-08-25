دون تهمة ولـ6 أشهر.. تحويل الأسير جهاد شلالدة إلى الاعتقال الإداري

رام الله- وطن: أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية قراراً يقضي بتحويل الأسير جهاد موسى شلالدة (39عاماً) من سكان بلدة سعير، شمال شرق الخليل إلى الاعتقال الإداري، وأصدرت بحقه أمراً إدارياً مدته ستة أشهر، دون وجود تهمة بحقه.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير شلالدة بتاريخ 18/8/2019، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته، وبعد يومين حوّلته إلى الاعتقال الإداري، وأصدرت بحقه أمراً مدته ستة أشهر بتوصية من المخابرات التي تدعي وجود ملف سري له.

يشار إلى أن الأسير شلالدة اعتقل سابقاً وأفرج عنه قبل عامٍ تقريباً، بعد أن أمضى أربع سنوات متتالية في الأسر.