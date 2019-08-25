حركة المبادرة: العدوان الإسرائيلي إجرامي.. ومن حق سوريا ولبنان الرد عليه

وطن: قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن العدوان الذي شنته دولة الاحتلال على لبنان وسوريا، ما هو إلّا عدوان إجرامي ومدان، يعبر عن عنجهية الاحتلال وحكام "إسرائيل" الذين يستخدمون دماء الفلسطينيين و العرب وقودا لحملاتهم الانتخابية.

وأكدت حركة المبادرة، في بيان وصل وطن نسخة منه، أن من حق سوريا ولبنان الرد على الاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن أراضيها وأجوائهما.

وشددت المبادرة على ضرورة إنهاء تقاعس المجتمع الدولي عن لجم "اسرائيل"، وضرورة ردع ممارساتها العدوانية ضد شعوب ودول المنطقة والعالم، وانتهاكاتها التي تهدد بتفجير المنطقة بأسرها.