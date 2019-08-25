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قاسم سليماني قائد "فيلق القدس": عمليات إسرائيل الجنونية ستكون آخر تخبطاتها

25.08.2019 11:03 PM
قاسم سليماني قائد &quot;فيلق القدس&quot;: عمليات إسرائيل الجنونية ستكون آخر تخبطاتها

وطن: وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بـ "الجنونية"، معتبرا أنها ستكون آخر تخبطات إسرائيل.

وقال سليماني، في تغريدة مقتضبة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم، تعليقا على الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال ليلة الأحد: "هذه العمليات الجنونية بلا شك ستكون آخر تخبطات النظام الصهيوني".

 

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