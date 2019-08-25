من غزة والضفة.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة، يدخلون اليوم الاحد، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

◼ الأسير ممدوح أحمد عطا الطناني (31 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

◼ الأسير عبد الرحمن مصطفى حسن المقادمة (32 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

◼ الأسير ستبان حسان خضر عنبتاوي (31 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى تسعة أعوام في السجون.