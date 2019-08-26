الاحتلال يقرر تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها إلى غزة الى النصف

رام الله - وطن: قررت سلطات الاحتلال فجر اليوم تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها الى غزة الى النصف.

وجاء القرار بموافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي سيعقد صباح اليوم اجتماعا للكابينت للنظر في التصعيد على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وكذلك مع قطاع غزة.

وقالت سلطات الاحتلال ان القرار جاء ردا على استمرار اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف.

وكان جيش الاحتلال قد شن غارة فجر اليوم على موقع للمقاومة في قطاع غزة، عقب اطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة مساء امس.