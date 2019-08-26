خالد بطراوي يكتب لـوطن: يا مدارس ... يا مدارس

مع بدء العام الدراسي الجديد، ما التعليم الذي ننشده؟ لماذا حتى الآن ... جيلنا يحفظ بعض أغاني المدارس ... يا مدارس يا مدارس .. يا ما أكلنا ملبس خالص .. والملبس في الكباية ... أشكرك يا معلمتنا .. على نظافة مدرستنا. ببساطة لأن الكلمات المغناة ترسخ في العقل والوجدان، فلماذا لا نلجأ لتوظيف تقنية المعلومة المغناة، كما تفعل معلمة للرياضيات في إحدى المدارس.

سبعينات القرن المنصرم، عندما كنا على مقاعد الدراسة المدرسية، كنا نمسك بالكتاب ونمشي على الشارع جيئة وذهابا نحفظ ونحفظ ونحفظ عن ظهر قلب من الجلدة الى الجلدة ( ولا أخفيكم كنا نبصبص على زوجة جارنا). كنا نحفظ عن ظهر قلب كتاب الدين واللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء حتى الرياضة والتدبير المنزلي للفتيات.

أذكر عندما كنت في الصف الثاني الثانوي عندما بدأ أستاذ الفيزياء يشرح عمل الدينامو الذي يولد الكهرباء ... صعب علي أن أفهم كيف تتحول الشحنة من موجبة الى سالبة وبالعكس بما يضمن إستمرار دوران الدينامو .. فذهبت الى محل الدراجات الهوائية المقابل للمدرسة، وإشتريت دينامو الدراجة الهوائية ( البسكليت) ، وطلبت من الأستاذ أن يشرح لنا، فما كان منه إلا أن طردني من الصف بعد أن تلقيت كفا لا زلت أذكره الى الآن.

كان الأستاذ نفسه أيها الأحبة لا يفهم مبدأ عمل الدينامو .. فكيف له أن يوصل الفكرة إلينا.

أذكر أيضا عندما دخلت الرياضيات الحديثة ( أو المعاصرة) الى المنهاج الدراسي ... وكنا نحن ضحايا السنة الأولى التجريبية، أي صيصان التجربة، وكيف أن أساتذة الرياضيات الحديثة وقتها كانوا – مع المحبة والتقدير لهم – لا يعرفونها فصعبت علينا، فلم نفهم المصفوفات ولا الاقترانات وقتها.

أذكر أن شقيقتي زويا كانت تعمل لنا " الكعكة الكسولة" أو ما يسمونها " Lazy Cake" والتي أحبها الى الآن، فهي الدرس الوحيد في حصة التدبير المنزلي الذي تعلمته الطالبات، مع التحفظ طبعا على موضوعين الأول إسم المساق التدبير المنزلي، وثانيا إقتصار المساق وقتها على الطالبات وليس الطلاب، لتكريس الفكر السائد بأن مكان المرأة هو " المنزل" أو أدق توصيفا " المطبخ".

وأذكر أيضا أن التفاعل الكيميائي الوحيد الذي علق في أذهاننا ونحن صغار في حصة العلوم هو تفاعل ذرتي الهيدروجين مع ذرة الكبريت لتنتج (H2S) وكان قد حذرنا الأستاذ منذ البداية من رائحته الكريهة التي تشبه البيض الفاسد، فما أن يحدث التفاعل حتى نبالغ نحن في التحسس من الرائحة ونغلق أنوفنا ونهرع خارج المختبر وكان ذلك فرصة لنا للهروب من الحصة ( والبصبصة على جارتنا في المنزل القريب من المدرسة).

أما " تاجر الدويسيهات" فحدث ولا حرج، كان أستاذا يستخدم ماكنة الطباعة " ستانسل" الموجودة في المدرسة لحسابه الخاص، وكان بخط يده يكتب ورقة أسئلة مع الحلول ويترك أسئلة دون حلول ويبيع كل ورقة بقرش ونصف فيشتري الورقة المقتدرون ويكتفي بشرح مقتضب في الحصة ويقول " الباقي عندكم يا أبنائي في الورقة" ... إلى أن تصديت له بوصفي رئيسا للأسرة الصفية كانت مجالس الطلبة ممنوعة بقرار عسكري إسرائيلي ) وطلبت منه أن يشرح لنا، فنحن لسنا ملزمون بشراء أوراقه التي كانت تتجمع في دوسيه، فقام بالشرح متذمرا.

هي ذكريات عن مسيرة تعليمية في المدارس تعرضنا لها في صغرنا إعتمدت بالأساس على الحفظ والتلقين، بها من السلبيات والايجابيات، لكن لا يمكنني بالمطلق أن أقول أن للحفظ والتلقين وحشو الدماغ أي تأثير إيجابي على مسيرتنا التعليمية.

أولى الايجابيات أننا لليوم نحترم كل من علمنا حرفا بغض النظر إتفقنا معه أم لم نتفق، لكنه علمنا وإستفدنا منه نردد دوما بيت الشعر الذي يقول

قم للمعلم ووفه التبجيلا ... كاد المعلم أن يكون رسولا

ثاني الايجابيات أن مدارسنا علمتنا الانتماء للأرض والشعب والقضية.

ثالث الايجابيات أننا تعلمنا أن القناعة كنز لا يفنى، فمن المقومات الموجودة في المدرسة وامكانياتها كنا ننطلق.

نمط التعليم المدرسي والجامعي هذه الأيام يختلف بدرجات كبيرة دراماتيكية عما كان عليه أيامنا، العالم برمته يتجه أكثر فأكثر نحو البحث العلمي التطبيقي في النظام التعليمي بدلا من الحفظ والتلقين، النظام التعليمي هذه الأيام يشجع التعليم المهني والتقني، ويستحدث فروعا متخصصة في مناحي العلم.

النظام التعليمي في العالم يهيىء الطالب لمرحلة الجامعة وما بعدها، ويبتعد أكثر فاكثر عن إمتحان التوجيعي " التوجيهي" .. ذلك الكابوس الذي لا يعاني منه الطالب أو الطالبة فقط بل العائلة وكل الجيران.

النظام التعليمي الحديث يمنع الأطفال من أخذ كتبهم ودفاترهم معهم الى البيت، ويعطيهم مساحتهم في اللعب، والنظام التعليمي لا يستخدم العصا للضرب. النظام التعليمي لا يفترض أن الوالد أو الوالدة خبراء في اللغات والعلوم والجغرافيا والتاريخ والدين.

نحن بحاجة الى رؤيا أستراتيجية بعيدة الأمد للأجيال القادمة، فهل نبدأ؟