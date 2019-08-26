إيران ترسل بارجة إلى خليج عدن "لحماية الملاحة البحرية"

وطن: أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، الإثنين، أنه تم ارسال بارجة إلى خليج عدن لحماية الملاحة البحرية هناك.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن سياري القول إن البارجة "سنهد" وصلت بالفعل إلى خليج عدن واستقرت هناك "في أول مهمة طويلة الأمد لها".

وأشار إلى أن حاملة مروحيات سترافق البارجة خلال مهمتها في حماية السفن التجارية.

وأوضح أن "الهدف من إيفاد هذه المجموعة البحرية هو تأمين الملاحة البحرية الإيرانية في المياه الحرة، ومن المقرر أن ترافق المجموعة البحرية الإيرانية السفن التجارية في بحر عمان وخليج عدن".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها إيران سفنا حربية إلى تلك المنطقة، فعادة يتم إرسالها حتى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية وناقلات النفط من القرصنة البحرية، حسب وكالة فارس المحلية.

وكانت فرنسا وألمانيا وأستراليا قد أعلنت مؤخرا أنها ستساهم في التحالف الذي ستقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، "لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".

(الأناضول)