الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين



جنين- وطن: توفيت سيدة (55 عاماً) من سكان قرية ابو ضعيف شرق مدينة جنين صباح اليوم الاثنين متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء طعنها من قبل شقيق زوجها على أثر خلافات عائلية قبل عدة اسابيع، وفق ما أفادت الشرطة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن "المواطنة المذكورة تعرضت للإصابة بعدة طعنات في جسدها بتاريخ 30/7/2019 من قبل شقيق زوجها، نقلت على أثرها للعلاج بالمشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس لصعوبة وضعها الصحي في حينه، الا أنها فارقت الحياة صباح اليوم.

وأكد أن الشرطة والنيابة العامة شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادثة وقبضت على الشخص الذي قام بطعنها ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولاً.