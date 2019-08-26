الشعبية: حملة الاحتلال باعتقال كوادرنا في رام الله لن يؤثر على حضورنا الميداني المقاوم

وطن: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة ضد كوادرها والتي تركزت في رام الله "لن تحبط عزائمنا أو تؤثر على حضورنا الميداني المقاوم".

واعتبرت الجبهة في بيان لها، وصل وطن، أن "الاحتلال لطالما مارس بكل الأشكال الإجرامية حرباً شرسة ممنهجة على الجبهة الشعبية وقياداتها وكوادرها سواء بالاغتيال أو الاعتقال أو الإبعاد ولكنه لم يستطع أن يطفئ جذوة المقاومة، أو الاستسلام لهذا الواقع، أو المساومة على الثوابت والمبادئ الجبهاوية".

وأضاف البيان: تعاهد الجبهة جماهير شعبنا بأن تبقى بوصلتها واضحة باتجاه التمسك بالثوابت وبخيار المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس.

وكان جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة الليلة الماضية وفجر اليوم، بحق عدد من المواطنين في عدد من قرى محافظة رام الله.

وزعمت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم، اعتقال منفذي عملية تفجير العبوة الناسفة التي وقعت قرب مستوطنة "دولف" المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله والتي قُتل فيها مستوطنة وأصيب مستوطنان أخران، لكنى جهاز "الشاباك"، نفى لاحقاً مزاعم اعتقال المنفذين.