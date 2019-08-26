التنمية الاجتماعية تزيد مخصصات الأسر الفقيرة في قطاع غزة

وطن: أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك زيادة مجموع المبالغ المخصصة للأسر الفقيرة في قطاع غزة إلى 94 مليون شيقل، أي بزيادة 5 مليون شيقل لهذه الدفعة التي من المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الديك أن 23 ألف أسرة في قطاع غزة ارتفعت مخصصاتها، في حين انخفضت مخصصات حوالي 9 آلاف أسرة نتيجة تحديث البيانات.

وأكد بخصوص ما يتم تداوله من مغالطات بشأن حجب بعض الأسر في قطاع غزة، أن عمليات الحجب تتم في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، وأن الحجب يتم لعدم ثبوت الاستحقاق بناء على تحديث البيانات، أو بسبب وجود ملف ضريبي للأسرة، أو بسبب وجود مخصص مالي آخر تتلقاه من وزارة المالية.