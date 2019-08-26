الحوثيون: نفذنا هجوما بطائرات مسيرة على هدف عسكري مهم بالرياض

وطن: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي أن قواته نفذت اليوم الاثنين هجوما بطائرات مسيرة على موقع عسكري -وصفه بالمهم- في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد يوم من سلسلة هجمات صاروخية أطلقتها الجماعة نحو السعودية.

ونقل موقع المسيرة نت التابع للحوثيين عن المتحدث باسم الجماعة العميد يحيى سريع أن "الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات "صماد3" على هدف عسكري مهم في الرياض، مؤكدا أن الإصابة مباشرة.

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف، وردا على ما وصفه "بعدوان التحالف" على اليمن، مجددا الدعوة "للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية؛ كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

وخلال 24 ساعة الماضية، كشف الحوثيون عن أكبر عملية هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على قاعدة الملك خالد الجوية، حيث استهدفت طائرات "كي2" مرابض الطائرات الحربية، ومبنى الاتصالات، وبرج المراقبة في القاعدة، وعلى مطار أبها الدولي، ومواقع أخرى.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي قوله إن التحالف اعترض ودمر ستة صواريخ باليستية أطلقت صوب المملكة.

وقال بيان للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن "قوات التحالف تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة (باليمن) في محاولة لاستهداف مدينة جازان (جنوبي السعودية)".