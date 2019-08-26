التربية لوطن: إدراج "قانون القومية"في مناهج الاحتلال خطير جداً ويعزز أزمة "الهوية" لدى طلبة الـ48 والقدس

وطن- ريم أبو لبن: لم تتوقف المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى "أسرلة" التعليم داخل المناهج و المدارس الفلسطينية في القدس والداخل المحتل، خاصة وأن قراراً جديداً قد لوح به وزراء إسرائيليون من اليمين، قبل عدة ايام، يقضي بإدراج "قانون القومية" العنصري في المنهاج "الإسرائيلي" والذي يتم تدريسه في مدارس فلسطينيي الداخل المحتل، وفي عدد قليل من مدارس القدس المحتلة.

وبحسب المصادر العبرية، فإن دولة الاحتلال أقرت تدريس "قانون القومية" في المنهاج الإسرائيلي للمدارس الثانوية، وستلزم الطلبة بدراسة صيغة القانون للتحضير لامتحان التوجيهي "البجروت" بداية من العام الدراسي المقبل.

وجاء في مضمون القانون الذي سيتم تدريسه للطلبة: "إسرائيل، هي دولة الشعب اليهودي" بما يتلاءم مع القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) في تموز/ يوليو 2018.

وتعقيبا على ادراج القانون في التعليم، قالت ديما السمان، مدير عام وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم لوطن: "هو أمر خطير جداً، خاصة وان دولة الاحتلال تريد النيل من الطالب الفلسطيني، وتؤكد بذلك على عنصريتها وتعصبها".

فيما أوضحت السمان بأن القانون سيتم ادراجه ضمن مادة التربية المدنية لدى المنهاج الإسرائيلي، حيث سيطرح القانون بكافه بنوده التي تشير بأن "الإسرائيليين" هم المواطنون فقط، وبأن الفلسطينيين هم من الدرجة "الرابعة" وليس لهم حقوق على هذه الأرض".

وفي ذات السياق، قالت السمان: "هو قرار يهدف لإشعار الطالب الفلسطيني بدونيته، باعتباره يشكل عبئا على دولة الاحتلال وهو بذات الوقت غير مرحب به".

وتابعت حديثها : "هم يريدون توجيه رساله للمجتمع العربي بأن الإسرائيليين هم المواطنون لا الفلسطينيين، وأن إسرائيل هي من منحتهم الحقوق، وهم لا حق لهم في هذه الارض".

وأوضحت السمان بأن الطفل الفلسطيني المقدسي والذي يقطن اراضي 48 يعيش أزمة "الهوية"، فهل هو فلسطيني ويحمل جنسية إسرائيلية، أم هو فلسطيني يحمل هوية إسرائيلية وجواز أردني؟ حيث يعيش صراع يومي بتحديد هويته.

قال : " إسرائيل ترى فيه انسان بلا وطن، وعبء دخيل عليها، وليس كونه صاحب أرض ووطن".

وأكدت السمان بأن قرار تدريس قانون القومية، سيؤثر بشكل أكثر على المدارس التي تدرس المنهاج الإسرائيلي في الداحل المحتل، بينما قلة قليلة من مدارس القدس تدرّس ذات المنهاج.

وقالت: "القرار يجابه بالاعتراض لما له من أثر سلبي على الطالب، فيما تشن حملات ضاغطة وفاعلة في القدس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، بهدف اعادة المنهاج الفلسطيني في بعض المدارس التي تتبع المنهاج الإسرائيلي، وتوعية الاهالي بعدم تسجيل ابنائهم في تلك المدارس".

"الاحتلال يفرض القرار قانونياً، ولكن الطلبة يحافظون على تاريخهم ويجابهونه فكرياً"، هذا ما قاله مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، موضحاً نية الاحتلال فرض ادراج قانون القوية في المدارس الفلسطينية و الذي سيجابه بالرفض.

وشدد الحموري خلال حديثه على خطورة فرض القانون، الهادف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني بشكل كامل، وخلق جيل "جاهل" بتاريخه وهويته وثقافته، ومحاولة ترسيخ "القومية اليهودية" في عقول الطلبة.

وقال الحموري: "هم يدركون ماذا يفعلون، يشوهون التعليم ويتغلغلون داخل عقول الطلبة ويهدمون ارتباطهم بالتاريخ الفلسطيني".

وأشار إلى أن "إسرائيل" ومنذ نشوئها على أنقاض الشعب الفلسطيني، تحاول بشتى الطرق تشويه صورة التعليم في الداخل الفلسطيني، وادخال كلمات وتعابير جديدة ليست لها علاقة بالتاريخ الفلسطيني، وقد برز هذا جلياً بعد عام 1967.

وطالب بالتصدي وفضح السياسات الإسرائيلية بحق المنهاج التعليمي داخل المدارس الفلسطينية ومحاولة الغائها بكل الوسائل، خاصة وأن تلك المدارس (الخاصة، التابعة للسلطة الفلسطينية، الاوقاف، وكالة الغوث) تمتلك القدرات للتصدي بشكل كبير للقرارات الإسرائيلية الهادفة لـ"أسرلة" التعليم في القدس والاراضي المحتلة.

وعرج الحموري على المحاولات الإسرائيلية المتكررة لـ"أسرلة "التعليم في القدس والاراضي المحتلة، حيث حاول الاحتلال ادراج قانون "ضم القدس" في المنهاج التعليمي باعتبارها جزءاً من دولة الاحتلال بحسب زعمهم، بجانب محاولاتهم تغيير بعض القضايا وأسماء المدن وأحداث هامة من التاريخ الفلسطيني، وازالة كلمات مثل "النكبة والاحتلال التهجير" وغيرها من المنهاج.

وقال: "هم يحاولون ومنذ سنوات ادخال المنهاج الإسرائيلي بشكل كامل إلى داخل المدارس الفلسطينية، وهذه المحاولات في كل مرة تفشل بفعل إرادة الأهالي والطلبة والمعلمين".

هذا ما أكده المحلل السياسي نظير مجلي في حديث لـوطن، وأضاف: "اسرائيل ستنجح بادراج القانون في المنهاج، ولكن لن يقبل معلم واحد إيصال رسالته، فالرسالة مشوهة وغير مقبولة".

يذكر أن قانون القومية الإسرائيلي جاء ليقول للعالم: لا تقترب أنت في دولة اليهود. حيث يُعرف "إسرائيل" كدولة قومية للشعب اليهودي، وقد أقره الكنيست الإسرائيلي في 19 يوليو لعام 2018.

وعن قانون القومية، قال المحلل مجلي: "هو قانون عدواني وعنصري تجاه الفلسطينيين، ويعبر عن عدم ثقة إسرائيل بالرواية الصهيونية، وهم يحاولون بشكل متصنع جعله أكثر من موقف سياسي وأيديولوجي، وأقحموه بالتعليم للتعاطي مع عُقدتهم بضعف روايتهم".

وتابع حديثه: " لدى إسرائيل قومية كافية تضمن لليهود تفوقهم والعنصرية ضد الفلسطينيين، ولا يحتاجون لقانون كي يثبتوا قوميتهم".