أغلق المعبر وهو على بعد خطوة من شهادة الطب.. فبقي في غزة وابتكر بيتا ذكيا!

غزة-وطن-نورهان المدهون: رغم ما مر به من ظروف معيشية ومادية صعبة، استطاع الشاب هاني نصير (37 عاماً) من بيت حانون شمال قطاع غزة، أن يتغلب على كافة المصاعب، ليتوصل خلال مشروع تخرجه في جامعة القدس المفتوحة لابتكار جهاز مبرمج على شبكة الانترنت المنزلية، يمكنه التحكم في تشغيل وإيقاف الأجهزة الكهربائية " البيت الذكي"؛ عبر برمجة تطبيق بنظام الأندرويد يكون متصل بالإنترنت وباستخدام الأوامر الصوتية المتوفرة في جوجل.

يقول نصير لـوطن: سنة واحدة كانت تفصلني عن تخرجي من كلية الطب في ألمانيا إلا أن الظروف أجبرتني على العودة إلى قطاع غزة وعدم التمكن من المغادرة مرة أخرى بسبب إغلاق معبر رفح البري الذي دام لتسعة أشهر متتالية مما أدى لانتهاء إقامتي، مشيراً أنه اختار تخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ليبدأ مشواره الدراسي من جديد في غزة.

حصل الشاب هاني نصير على منحة تفوق أعفته من الرسوم الجامعية، وتحمل مشاق ذهابه وإيابه إلى الجامعة مشياً على الأقدام، وأقام برفقة زوجته وأولاده في غرفة واحدة في بيت العائلة، فيما تكفلت والدته بإعالته وأسرته معتمدة على مخصصات الشؤون الاجتماعية الخاصة بها.

استوحى فكرة التحكم عن بعد من خلال متابعته لأفلام الخيال العلمي Science Fiction التي أبهرته، فبدأ دراسة الكتب والأبحاث والمراجع العلمية ليتوصل لفكرته.

يتحكم الشاب المتفوق نصير بالأجهزة بطريقتين؛ الأولى من خلال التطبيق، والثانية من خلال الأوامر الصوتية لمساعد جوجل، وذلك من خلال توصيل الأجهزة المراد التحكم بها بالقطع الإلكترونية وتجهيزها للأوامر المطلوبة.

وعن الهدف من مشروعه يقول لـوطن:" مساعدة ذوي الإعاقات البصرية والحركية غير القادرين على الحركة، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم في تشغيل الأجهزة الكهربائية من خلال الأوامر الصوتية واستخدام التطبيق"، منوهاً إلى أن أساتذته المشرفين على مشروعه قدموا طلباً لمكتب براءات الاختراع وأرفقوا الأوراق والمستندات اللازمة، ويسعون لتوثيق مشروعه بالطرق العلمية العالمية.

لم ينطفئ وهج حبه للطب مما جعله يتوجه للمشاريع الطبية، والبدء بإنجاز مشروع التنبؤ المبكر بالجلطات القلبية لمرضى القلب، لكن عدم توفر بعض القطع التي تمنع إسرائيل دخولها إلى قطاع غزة حالت دون اكتمال الفكرة.

يوضح نصير فكرة مشروعه المستقبلي بقوله: " الجهاز يقوم بقياس الضغط ونسبة الأكسجين في الدم ونبضات القلب ويخزنها في قاعدة بيانات، وعن طريق برنامج ذكي يستطيع أن يحدد وجود خلل في القياسات فيقوم آلياً بإرسال رسالة للطبيب المعالج أو اشعار المريض بضرورة مراجعة طبيبه".

يأمل الشاب المتفوق هاني نصير أن يجد من يتبناه لاستكمال مشواره العلمي في دراسة الماجستير.

